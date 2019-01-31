Защита обвиняемого в краже картины Куинджи обжаловала его арест

Москва, , 17:16 — REGNUM Адвокаты обвиняемого в хищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи обжаловали решение суда о его аресте. Об этом 31 января сообщила агентству «Москва» пресс-секретарь Таганского суда Юлия Сухинина.

По её словам, ходатайство защиты будет рассматриваться в Московском городском суде. Дата слушаний пока не определена.

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Как передавало ИА REGNUM, 27 января мужчина на глазах у посетителей Третьяковской галереи вынес с выставки картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На следующий день подозреваемый был задержан в Подмосковье в ходе совместной операции МВД и ФСБ, похищенное полотно было возвращено.

29 января Таганский районный суд Москвы избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

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