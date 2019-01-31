Четверг, 31 Января 2019 года
16:53:08 МСК

Пострадавшую в Магнитогорске семью освободили от уплаты кредита

Общество

Глава семьи погиб при обрушении седьмого подъезда многоэтажки

Магнитогорск, Челябинская область, 31 января 2019, 16:52 — REGNUM  В Магнитогорске списали долги семье, пострадавшей рано утром 31 декабря при обрушении подъезда 12-подъездной десятиэтажки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора

В результате обрушения 42-летний глава семьи погиб. Его супруга и дочь выжили. При этом на жене погибшего был кредит, взятый в одном из банков.

Руководство региона попросило банк списать этот долг. На что руководство кредитного учреждения ответило согласием. При этом управляющий челябинским операционным офисом Сергей Лукоянов заверил, что это решение касается всех клиентов и их наследников, пострадавших при обрушении подъезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичное обрушение 12-подъездной многоэтажки произошло рано утром 31 декабря после взрыва. Погибли 39 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить