Пострадавшую в Магнитогорске семью освободили от уплаты кредита

Магнитогорск, Челябинская область, , 16:52 — REGNUM В Магнитогорске списали долги семье, пострадавшей рано утром 31 декабря при обрушении подъезда 12-подъездной десятиэтажки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора

В результате обрушения 42-летний глава семьи погиб. Его супруга и дочь выжили. При этом на жене погибшего был кредит, взятый в одном из банков.

Руководство региона попросило банк списать этот долг. На что руководство кредитного учреждения ответило согласием. При этом управляющий челябинским операционным офисом Сергей Лукоянов заверил, что это решение касается всех клиентов и их наследников, пострадавших при обрушении подъезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичное обрушение 12-подъездной многоэтажки произошло рано утром 31 декабря после взрыва. Погибли 39 человек.