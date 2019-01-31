В новом ивенте Fortnite игроки с консолями получили сильное преимущество

Кэри, США, , 17:44 — REGNUM Игроки Fortnite подвергли критике работу игрового ивента Ice Storm. Из-за непроглядного тумана, который распространился по всей карте, геймеры с консолями получили преимущество перед пользователями PC, сообщает портал Dexerto.

Из-за морозного тумана, который появился в обновлении Ice Storm, игроки часто не могут увидеть друг друга. Это не стало проблемой для консольных игроков, так как для них в игре есть встроенная функция Aim Assist. С её помощью прицел сам притягивается к врагу, даже если геймер его не видит.

Изначально эта функция была разработана из-за того, что при помощи геймпада тяжелее целиться, чем при помощи компьютерной мыши. Теперь геймеры, предпочитающие игровые консоли, могут «не глядя» убивать врагов, скрытых туманом, что заставило многих геймеров подвергнуть критике новый ивент.

Напомним, что ранее компания Check Point обнаружила серьёзную уязвимость в безопасности Fortnite. В ходе расследования было выяснено, что хакеры могут подслушивать разговоры игроков и красть их личные данные через аккаунты Facebook, Google и Xbox. Представители Check Point своевременно обратились в Epic Games (разработчики Fortnite) и уязвимость ликвидировали.

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