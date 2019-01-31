На Украине хотят легализовать марихуану в медицинских целях

Киев, , 16:39 — REGNUM На сайте парламента Украины зарегистрирована петиция ученых, врачей, общественных организаций и благотворительных фондов с требованием законодательно легализовать использование каннабиса для науки и медицины.

Отмечается, что петиция зарегистрирована 30 января. За сутки под петицией подписались 1236 человек. В тексте документа говорится, что на сегодняшний день в Украине насчитываются сотни тысяч онкобольных, более ста тысяч паллиативных пациентов, десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Все они лишены доступа к эффективному лечению.

«Более 2 млн. украинцев нуждаются в лечении с применением медицинского каннабиса. Важен каждый украинец, если это поможет хотя бы одному, это уже будет победа… Все они страдают ежедневно от невозможности использования эффективных лекарственных средств. Эти пытки нужно остановить, и для этого есть реальная возможность — дать нашим согражданам доступ к эффективному лечению препаратами, которыми пользуются миллионы больных в цивилизованных странах. Ключевыми составляющими таких препаратов являются фитоканабиноиды — активные компоненты, содержащиеся в конопле», — отметил автор петиции, адвокат общественной организации Украинская ассоциация медицинского каннабиса Геннадий Шабас.

Кроме того, ветеран АТО Святослав Прохоров отметил положительный опыт применения каннабиса при лечении посттравматических расстройств у солдат армии США.

«Когда американские военные начали заниматься этим вопросом, они поняли, что могли бы предупредить до 80% самоубийств, если бы занимались лечением посттравматических расстройств такими препаратами», — рассказал Прохоров 31 января в эфире одного из украинских телеканалов.

Справка: петицию о легализации медицинской марихуаны на Украине поддержали общественные организации «Украинская Ассоциация Медицинского каннабиса», «Капля крови», «Лекарства Контроль», «Радость Движения» (Детский ревматоидный артрит), «Искра надежды», «Всеукраинская ассоциация хрустальных людей», «Редкие иммунные заболевания», «Объединение больных торсионной дистонией», «Психическое здоровье», «Лекарства контроль», «Афина. Женщины против рака», а также благотворительные фонды «Дети с гемофилией», «Пациенты Украины», «СТОП рак» и другие.

Как сообщалось, на Украине тяжело больным пациентам запрещено лечиться медицинской коноплей. Более того — ее свойства даже запрещено исследовать. Напомним, осенью 2017 года в Польше официально разрешили медицинский каннабис для лечения пациентов с тяжелыми состояниями. В Израиле лекарства из конопли считают очень перспективной индустрией.