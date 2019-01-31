Сенатор Арашуков в синей робе отказывается от еды и ждет передачку в СИЗО

Москва, , 16:32 — REGNUM Задержанный сенатор Рауф Арашуков помещен в СИЗО «Лефортово». Его посетили правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии Москвы. По словам ее ответственного секретаря Ивана Мельникова, сенатор ни на что не жалуется, но от еды пока отказался, мотивировав это тем, что ждет передачку с воли, пишет «Комсомольская правда».

Комиссия проверила условия содержания арестованного. По словам ее представителя, Арашуков был одет в синюю тюремную робу, ему также выдали все самое необходимое: телогрейку, черные зимние сапоги, матрас, постельное белье, зубную пасту и мыло.

«Я жду передачку, — приводит слова сенатора «КП». — Скоро принесут. В целом я ни на что не жалуюсь, все нормально»

Пока Арашуков находится один в двухместной камере. У задержанного есть телевизор и холодильник. После «карантина» его должны перевести в двухместную камеру.

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Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседания Совета Федерации. Он является фигурантом уголовного дела по трем статьям УК РФ: «Убийство», «Участие в преступном сообществе» и «Оказание давления на свидетеля».

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