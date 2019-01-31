Ленобласть примет 15 тысяч соотечественников за пять лет

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:30 — REGNUM Ленинградская область за пять лет, к 2024 году, может принять свыше 15 тысяч соотечественников, переселяющихся в Россию из других стран. Такой прогноз был озвучен 31 января на заседании правительства региона.

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом» реализуется с июня 2015 года. За это время в регион переехали 6888 человек.

Наибольшее число соотечественников приезжает в Ленобласть из Казахстана, Украины, Молдавии, Узбекистана. Свыше 60% переселенцев имеют высшее профессиональное образование и оказываются востребованы на предприятиях Ленобласти.

«Программа по переселению соотечественников дает нам возможность привлечения качественной рабочей силы в регион. Это и те, кто уже имеют профессиональные навыки, и студенты, и школьники, которые в будущем также будут работать на благо экономики Ленинградской области», — заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

В 2019 году планируется расширить программу за счет мероприятий по профессиональному обучению соотечественников с целью повышения их квалификации и для оценки соответствия прибывших специалистов федеральным профессиональным стандартам.

Биржа труда Ленинградской области запустила информационный портал «территориятруда.рф» для соотечественников. Он объединил информацию о региональном рынке труда для людей, желающих трудоустроиться в Ленобласти по программе содействия переселению. На портале размещены образцы необходимых документов, а также тест, позволяющий оценить собственные возможности для трудоустройства в регионе.

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