Четверг, 31 Января 2019 года
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Бронзовые основатели Pepsi и Coca-Cola заключили перемирие

Общество

Pepsi установила статуи основателей Pepsi и Coca-Cola напротив музея конкурента

Атланта, США, 31 января 2019, 16:37 — REGNUM  Pepsi в качестве перемирия установила бронзовые статуи основателей Pepsi и Coca-Cola напротив музея Coca-Cola в Атланте. Об этом представители компании сообщили в Twitter.

Pepsi выкупила эксклюзивное право рекламировать свой напиток во время Супербоула — финальный игры Национальной футбольной лиги на родине Coca-Cola в Атланте. По мнению издания Campaign, пользователи ждали, что Coca-Cola применит «партизанский маркетинг» и развесит по городу плакаты фирменного красного цвета, но этого не произошло.

Pepsi оценила жест конкурента и в качестве «временного перемирия» установила две бронзовые статуи основателей компаний напротив музея Coca-Cola.

https://twitter.com/pepsi/status/1090635319148535808

«Coca-Cola, спасибо за гостеприимство во время игр на этой неделе. Мы согласны с тем, что «вместе — сильнее», поэтому хотим предложить временное перемирие».

Представители Coca-Cola согласились с конкурентами и написали: «Добро пожаловать в Атланту!» Однако через некоторое время статуи убрали. В Pepsi не оценили такой жест.

«Coca-Cola, нам грустно, что ты не рада нам. Наши основатели считали иначе — только утром видели их, приветствующих друг друга».

53-й матч Супербоула состоится 3 февраля и пройдет в Атланте уже в третий раз. В матче получили право играть команды New England Patriots и Los Angeles Rams. Хедлайнером шоу Супербоула станет группа Maroon 5.

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