В 2018 году в Алма-Ате подростковая преступность выросла на 34%

Астана, , 16:32 — REGNUM По итогам 2018 года подростковая преступность в Атырауской области Казахстана выросла на 39,6%, в Алма-Ате — на 33,5%, в Кызыл-Ординской, Мангистауской областях и Астане — на 18%, сообщает 31 января издание Informburo.

31 января прошла межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при правительстве республики, которая была созвана из-за учащения случаев жестоких драк в школах.

В ходе совещания отмечалось, что в 2018 году правоохранительные органы Казахстана привлекли к административной ответственности 170 работников образовательных организаций за недонесение в полицию о правонарушениях с участием подростков.

Участники комиссии также отметили, что в 2018 года среднее количество преступлений среди несовершеннолетних в Казахстане почти не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января МВД Казахстана предложило министерству образования и науки республики созвать экстренное совещание в связи с участившимися случаями насилия в школах страны.

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