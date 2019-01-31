Во Франции названо число случаев применения полицией резиновых пуль

Париж, , 16:35 — REGNUM Представитель министерства внутренних дел Франции Паскаль Леглиз заявила, что с начала акций протеста движения «желтые жилеты», с ноября 2018 года, во время демонстраций стражи порядка применили резиновые пули в 9 228 случаях, сообщает Le Figaro.

«Генеральной инспекцией полиции было проведено 111 расследований в отношении 9 228 случаев использования полицией оборонительных средствах типа «флэш-болл», — объявила Паскаль Леглиз.

По ее словам, с 17 ноября 2018 года на территории Франции было проведено 37 924 демонстрации. За это время 20 активистов были серьезно ранены.

Спор вокруг применения полицией резиновых путь разгорелся после серьезной травмы, полученной одним из лидеров движения «желтые жилеты» Жеромом Родригесом во время демонстрации в Париже 27 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, проведенного институтом Promise Consulting Institute, только 30% жителей Франции заявили, что против применения полицией резиновых пуль во время демонстраций.

Читайте ранее в этом сюжете: 30% жителей Франции против применения полицией резиновых пуль — опрос