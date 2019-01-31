«Игра не по правилам» – производители лекарств о патентной политике в РФ

Москва, , 16:07 — REGNUM Фармацевтические компании, работающие на российском рынке, чувствуют себя неуверенно из-за того, что государство может лишить их патентов без каких-либо объяснений, полагает гендиректор Ассоциации фармпроизводителей Виктор Дмитриев. Об этом он 31 января заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия») инициировать парламентское расследование в связи с возможным ущемлением интересов производителей отечественных лекарств.

«Я присутствовал на этом совещании [в Госдуме РФ], и всё происходило на моих глазах, — рассказал Дмитриев. — Докладывал Исаев, и тут же по его докладу была реакция спикера, который предложил провести парламентское расследование в отношении нашей (российской — прим. ИА REGNUM ) патентной структуры».

По словам Дмитриева, проблема заключается в том, что в РФ одно и то же ведомство сначала выдаёт патенты, а потом без особых причин их отбирает.

«У нас надо навести порядок, чтобы фармацевтические компании, которые сейчас всё чаще и чаще будут входить в патентнозащищенную зону, чётко понимали правила, — сказал глава ассоциации. — Сейчас [в нормативных документах] всё прописано хорошо и красиво, и это было одним из условий, когда РФ вступала в ВТО, но вот правоприменение пока здорово хромает. Надеюсь, что это расследование приведёт к тому, что будут чётко прописаны правила игры и установлена ответственность людей, которые принимают решения о выдаче патента либо об его отзыве».

Пока же, как рассказал Дмитриев, в РФ имеет место ситуация, когда одно и тоже ведомство выдаёт патент, а потом при наличии тех же самых документов отзывает.

«Если мы получаем патент, то он должен быть жёсткий, чтобы его нельзя было бы так просто каким-то решением чиновников сломать без объяснений, — полагает Дмитриев. — С другой стороны, если мне неправильно выдали патент, то кто за это несёт ответственность? Я же за это деньги платил. Либо верните мне их, либо накажите того чиновника, который принял неправильное решение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Володин предложил инициировать парламентское расследование в связи с возможным ущемлением интересов производителей отечественных лекарств.

С таким предложением он выступил после того, как первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев представил анализ ситуации на отечественном рынке лекарств. По его словам, налицо тенденция, когда импортные препараты вытесняют с аптечных полок отечественные аналоги.

«Не знаю ни одного решения, когда палата по патентным спорам принимает решение в пользу нашего производителя, мне это неизвестно», — указал Исаев.

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