Разработчики решили перевести Dauntless в Epic Games Store

Кэри, США, , 16:08 — REGNUM Разработчики из Phoenix Labs сообщили, что многопользовательская ролевая игра Dauntless перейдёт в Epic Games Store в 2019 году. Все игровые профили со временем превратят в аккаунты этого магазина, сообщается на официальном сайте игры.

Если у геймеров уже есть аккаунт Epic Games Store, то он соединится с данными аккаунта Dauntless. Релиз в новом магазине ожидается в апреле, вместе с выходом игры на консолях. Разработчики заявили, что хотят создать для своих игроков возможность кроссплея с пользователями различных платформ.

Dauntless — условно-бесплатная ролевая многопользовательская игра. В ней геймеры объединяются в отряды по четыре человека и охотятся на огромных чудовищ. У каждого монстра свои повадки и уникальные боевые умения, поэтому охотникам придётся часто менять тактику и оружие. После победы над чудовищем, из его останков можно создать более мощную экипировку и начать охоту на монстра сильнее предыдущего.

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