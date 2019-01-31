На 30% выросло число пользователей портала Госуслуг в 2018 году

Москва, , 15:37 — REGNUM Портал «Госуслуг» пользуется спросом у жителей России. В 2018 году число пользователей портала госуслуг выросло на 21 млн, до 86 млн (рост на 30%), сообщили в Мнкомсвязи.

До 582 млн увеличилось количество посещений портала. Ежедневно в среднем на портал госуслуг заходили 1,6 млн пользователей.

Самой популярной услугой стало получение информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде РФ — более 16 млн запросов. На втором месте — услуга по регистрации транспортных средств — 4,8 млн раз.

На третьем — оформление загранпаспорта и регистрация права собственности — около 3 млн заявок. Также была востребована услуга по замене водительского удостоверения — около 2,6 млн.

Объем платежей через портал госуслуг в 2018 году составил 52,6 млрд руб. против 30,3 млрд в 2017-м и 8,1 млрд в 2016-м.

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Как сообщало ИА REGNUM, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил разрешить свободный оборот «деперсонализированных» данных на рынке России. Представители фонда подготовили проект изменений в закон «Об информации».

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