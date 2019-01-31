Скандалов не избежать — Ярославская область переходит на «цифру»

Ярославль, , 15:37 — REGNUM В настоящий момент жители Ярославской области имеют возможность принимать как аналоговый, так и цифровой телевизионный сигнал. С 11 февраля 2019 года аналоговое вещание на территории региона будет прекращено. Это означает, что обладатели «старых» телевизионных приёмников, в основном это кинескопные телевизоры, не смогу смотреть телевизионные программы без специальной приставки и дециметровой антенны.

Подготовить население к столь существенным изменениям вменялось в обязанности региональным властям. По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Екатерины Троицкой регион полностью готов к отмене аналогового вещания.

В технической части это, скорее всего, соответствует действительности. На территории региона построено более 20 объектов, предназначенных для трансляции цифрового сигнала, покрытие сигналом первого и второго мультиплексов близко к 100% (20 телевизионных каналов: Первый канал, Россия 1, Россия 2, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Культура», Россия 24, «Карусель», ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, «Спас», СТС, Домашний, ТВ 3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз ТВ — прим. ИА REGNUM ).

Однако избежать недовольства жителей и скандалов вряд ли удастся. Это прежде всего связано с недостаточным уровнем информированности и технической грамотности населения Ярославской области, особенно проживающего в отдалённых населённых пунктах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал один из компетентных сотрудников областной администрации, ссылаясь в частности на опыт Тверской области.

Нельзя сказать, что в ярославском правительстве не озабочены этой проблемой. По словам директора департамента информатизации и связи Александра Догадина, информирование населения идёт с использованием всех доступных СМИ несколько раз в неделю, информация размещена в отделениях связи и многофункциональных центрах. Однако, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM один волонтёров, часть жителей просто не способно воспринять эту информацию и не понимает, что им нужно сделать.

Кстати, именно на волонтёров возложена задача персональных консультаций, помощи в подборе оборудования и его настройке. В настоящий момент в Ярославской области эту работу выполняют около 100 волонтёров.

Другой проблемой является обеспечение населения приставками, необходимыми для приёма цифрового сигнала.

«На территории области 119 магазинов торгуют телевизионными приставками. По нашим математическим оценкам может понадобится порядка 115 тысяч таких приставок. УФАС мониторит ситуацию на рынке за тем, чтобы не допустить каких-либо спекуляций», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Догадин.

Стоимость приставок зависит от фирмы-производителя и её дополнительных возможностей и колеблется от одной до нескольких тысяч рублей. Но даже эти деньги для некоторых категорий граждан являются существенными. В некоторых регионах России власти выделили бюджетные средства на закупку и бесплатную раздачу телевизионных приставок малообеспеченным. В Ярославской области решили пойти другим путём.

«Есть меры социальной поддержки двум категориям граждан. Это малообеспеченные семьи, ветераны и инвалиды. Органы соцподдержки готовы оказать им финансовую помощь. Уже есть обратившиеся. Помощь оказывается живыми деньгами. Они не целевые, но могут быть использованы в том числе и на покупку приставок. Сами приставки мы не раздаём», — пояснил Александр Догадин.

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое телевизионное вещание, региональные власти предлагают жителям область обращаться по телефону: 8−800−220−20−02

Переход на «цифру» должен произойти на всей территории России в течение 2019 года. Он предусмотрен федеральной программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009−2018 годы», но сроки её реализации неоднократно откладывались. В декабре 2018 года аналоговое вещание прекращено в Тверской области. 11 февраля вместе с Ярославской область полностью на «цифру» перейдут Магаданская, Рязанская, Тульская и Ульяновская.