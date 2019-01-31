В Индонезии студентов наказали розгами за поцелуй — СМИ

Банда-Ачех, Индонезия, , 15:30 — REGNUM Двое молодых людей в возрасте 18 лет были наказаны розгами за поцелуй в общественном месте в индонезийской провинции Аче на острове Суматра, сообщает французское издание Le Figaro.

Девушка, студентка университета, и молодой человек получили по 17 ударов, за которыми наблюдали сотни зрителей перед мечетью в городе Банда-Аче.

Издание отмечает, что правозащитники осуждают такой вид наказания, а президент Индонезии Джоко Видодо призвал «положить этому конец». Однако данная практика широко поддерживается населением провинции.

Напомним, поцелуи в общественном месте запрещены мусульманским законодательством, преобладающим в этой консервативной провинции, единственной в Индонезии, применяющей законы шариата.