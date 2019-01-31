Четверг, 31 Января 2019 года
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В Индонезии студентов наказали розгами за поцелуй — СМИ

Общество

Двое молодых людей получили по 17 ударов за поцелуй в общественном месте в консервативной провинции Аче

Банда-Ачех, Индонезия, 31 января 2019, 15:30 — REGNUM  Двое молодых людей в возрасте 18 лет были наказаны розгами за поцелуй в общественном месте в индонезийской провинции Аче на острове Суматра, сообщает французское издание Le Figaro.

Девушка, студентка университета, и молодой человек получили по 17 ударов, за которыми наблюдали сотни зрителей перед мечетью в городе Банда-Аче.

Издание отмечает, что правозащитники осуждают такой вид наказания, а президент Индонезии Джоко Видодо призвал «положить этому конец». Однако данная практика широко поддерживается населением провинции.

Напомним, поцелуи в общественном месте запрещены мусульманским законодательством, преобладающим в этой консервативной провинции, единственной в Индонезии, применяющей законы шариата.

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Зарубежная хроника
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