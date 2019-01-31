За год количество смертельных случаев в армии Казахстана сократилось на 23%

Астана, , 15:33 — REGNUM По итогам 2018 года количество смертельных случаев в вооруженных силах Казахстана сократилось на 23%, травматизм снизился на 6,4%, заявил 31 января заместитель министра обороны республики, генерал-лейтенант Талгат Мухтаров, сообщили 31 января в службе центральных коммуникаций.

Заместитель министра отметил, что с 2017 года оплата воинского труда военнослужащих повышена на 54,5%. Мухтаров добавил, что за год более 60 тыс. военнослужащих и членов их семей получают лечение в военно-медицинских учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Талгат Мухтаров заявил, что в армии Казахстана около 78% военнослужащих проходят службу по контракту. Общая укомплектованность вооруженных сил республики составляет 94%.

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