Глава СУ СКР по Чувашии критично оценил работу с правительством

Чебоксары, , 15:24 — REGNUM Руководитель следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин высказал критику в адрес органов власти республики «за отсутствие инициативы в вопросах выявления преступлений коррупционной и экономической направленности». Также глава ведомства заявил об «информационных атаках» и «шквале ложных обвинений» «со стороны псевдоправозащитников». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данные вопросы были подняты сегодня, 31 января, на расширенной коллегии ведомства по итогам 2018 года.

Глава СУ СКР по Чувашии Александр Полтинин в своём выступлении отметил, что в прошлом году «немало сделано на всех приоритетных направлениях следственной деятельности», акцентировав внимание на важности межведомственного взаимодействия и профилактике. По его словам, в результате «комплексных профилактических мер» в республике на 20% сократилось количество особо тяжких преступлений, в том числе убийств — более чем на половину (раскрываемость 94%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом — на четверть (раскрываемость 97%).

В качестве примера «надлежащей организации межведомственного взаимодействия» он привёл дело об убийстве, совершённом в 1991 году. Было отмечено, что на оперативном совещании совместно с министром внутренних дел по Чувашии Сергеем Неяскиным в качестве основной была рассмотрена криминальная версия безвестного исчезновения и принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Реализация запланированных в ходе совещания мероприятий в кратчайший срок позволила выйти на дочь пропавшего без вести как главного подозреваемого, и последняя под давлением собранных улик вынуждена была признаться в содеянном и показать место захоронения, где и был обнаружен труп ее отца», — сообщил Александр Полтинин.

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Во взаимодействии с прокуратурой Чувашии и Государственной инспекцией труда в республике следственным управлением принят комплекс мер по погашению задолженности по заработной плате. В результате на 60% возросло количество направленных в суд уголовных дел в этой сфере. Удельный вес добровольно возмещенной задолженности по заработной плате на досудебной стадии составил 97% против 94% за 2017 год.

Особое внимание уделялось выявлению и расследованию преступлений коррупционной направленности. Число дел данной категории выросло на 58%, со 140 до 221. Прокурору направлено 81 уголовное дело, что на 59% больше показателя 2017 года (51). В 2018 году в суд ушло 184 дела против 101 за 2017 год.

В поле зрения правоохранительных органов попали 19 должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 15 депутатов и четыре главы муниципальных образований, три члена избирательных комиссий. Чаще всего они совершали должностные преступления, преступления коррупционной и экономической направленности, в том числе связанные с хищением и нецелевым расходованием денежных средств при реализации различных государственных и муниципальных программ.

«Основными источниками информации о таких преступлениях являлись материалы, поступившие из МВД по Чувашской Республике, УФСБ России по Чувашской Республике и УФНС России по Чувашской Республике, а также материалы проведенных органами прокуратуры проверок соблюдения федерального законодательства.

При этом вновь отмечается отсутствие инициативы в вопросах выявления преступлений коррупционной и экономической направленности со стороны контрольно-надзорных органов власти Чувашской Республики, по материалам которых на протяжении 2014−2018 годов решения о возбуждении уголовного дела следственными органами следственного управления не принимались», — констатировал Александр Полтинин.

По его словам, по ряду направлений удалось усилить работу «благодаря внедрению в практику нововведений» — в частности, совместных выездов и приемов населения с представителями других ведомств, обсуждение хода и результатов расследования ряда уголовных дел на «контрольных заслушиваниях» с министром внутренних дел по Чувашии.

«Здесь же остановлюсь на том, что, к сожалению, не все инициативы следственного управления, направленные на проведение эффективной государственной политики в сфере уголовного судопроизводства на территории республики, находят свою поддержку в Кабинете министров Чувашской Республики.

В этой связи я бы хотел привести один пример с моего предыдущего места службы в должности руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Когда произошла трагедия с теплоходом «Булгария», со стороны президента Республики Татарстан и всех органов власти республики следствию была оказана беспрецедентная помощь. Следственный комитет, органы прокуратуры, другие органы государственной власти были объединены в одно целое для проведения эффективных слаженных действий, направленных на решение стоявших задач. Это было отмечено прибывшим на место трагедии Владимиром Владимировичем Путиным.

Неужели нам в Чувашской Республике также надо дождаться чрезвычайного происшествия либо приезда руководства страны, чтобы научиться слышать друг друга? Ведь всё, что мы предлагаем руководству республики, мы делаем не в своих узковедомственных интересах, а в первую очередь для жителей нашей республики, с тем, чтобы обеспечить надлежащее состояние законности и правопорядка», — сказал глава регионального следственного управления.

Отдельно Александр Полтинин остановился на «информационных атаках». По его словам, сотрудникам следственного управления приходится «порой выдерживать шквал ложных обвинений в свой адрес со стороны псевдоправозащитников, но истина дороже»:

"Несмотря ни на какие информационные атаки и обвинения в необъективном установлении обстоятельств по тем или иным уголовным делам, следователи продолжают работать над установлением объективной истины для обеспечения торжества правосудия.

В качестве одного из ярких примеров этого можно вспомнить продолжавшиеся с лета прошлого года нападки на нас со стороны ряда местных блогеров, которые под флагом защиты прав девочки, которую якобы изнасиловали в детском лагере, бросились оказывать информационную поддержку её отчиму, пытаясь раздуть сенсацию. Однако данные расследования показывают, что они, по сути, защищали того, кто в это самое время, начиная с 2016 года, насиловал другую свою падчерицу — её старшую сестру. Сейчас отчим арестован, и следствие ещё не закончено, но уже установлены обстоятельства к передаче этого дела в Главное следственное управление СК России для соединения с делом по изнасилованию другой падчерицы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурантом уголовного дела стал 48-летний мужчина, которому инкриминируют изнасилование падчерицы. По данным следствия, преступление было совершено в Моргаушском районе в конце июня 2016 года в доме, где проживали подозреваемый и его падчерица. Девочке на тот момент было 13 лет. О происшествии правоохранительным органам стало известно в декабре 2018 года от педагогов техникума, в котором в настоящее время обучается девушка. Следствие заявляет о том, что получены «неопровержимые доказательства» причастности мужчины к другим «аналогичным деяниям, совершенным в отношении падчерицы в период их совместного проживания».