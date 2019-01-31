Бориспольский «экспресс» сломался на подъезде к Киеву

Киев, , 15:20 — REGNUM Очередная поломка «экспресса», соединяющего Киев и аэропорт «Борисполь», произошла через двадцать минут после начала движения в сторону столицы, сообщило 31 января издание Strana.ua.

«Гиперлуп сломался. Отъехали от аэропорта и через 20 минут он «крякнул». Рядом со мной люди, у которых билеты на другой поезд, и у них все шансы не успеть на него. Людей чертовски много, набито как балтийской кильки», — написал в социальной сети один из пассажиров.

Позже «экспресс» снова тронулся, однако вскоре остановился и в салон повалил дым. В итоге дорога до Киева вместо обещанных 20 минут заняла два часа.

Напомним, «экспресс», соединивший Киев и аэропорт «Борисполь» был помпезно открыт в конце 2018 года в присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Позже оказалось, что польские рельсовые автобусы, обслуживающие этот маршрут, в течение десяти лет эксплуатировались на железных дорогах страны и были выпущены в рейс без какого-либо ремонта.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские правоохранительные органы расследуют факты воровства во время строительства данной железнодорожной ветки.

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