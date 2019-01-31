СКР выйдет с ходатайством об аресте пятерых подозреваемых по делу Арашукова

Москва, , 15:11 — REGNUM По делу о хищениях в ПАО «Газпром» идут следственные действия. В СКР сегодня, 31 января, допрашивают подозреваемых. Следствие намерено выйти с ходатайством в суд о заключении под стражу пятерых подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В числе фигурантов дела Рауль Арашуков — советник генерального директора ОАО «Газпром Межрегионгаз», его племянник Руслан Арашуков — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром газораспределение Астрахань», Гузер Хашукаев — исполнительный директор АО «Минераловодская газовая компания», Игорь Травинов — генеральный директор компаний «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» и его первый заместитель Николай Романов.

В зависимости от роли каждого их подозревают в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

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