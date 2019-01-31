За год в Казахстане закрыли 5 тыс. сайтов, распространявших наркотики

Астана, , 15:15 — REGNUM В 2018 году министерство информации и коммуникации Казахстана заблокировало около 5 тыс. интернет-ресурсов, через которые распространялись наркотические средства, сообщили 31 января в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

31 января департамент по противодействию наркопреступности МВД республики совместно с управлением образования Астаны и общественными организациями провел совещание по проблемам синтетических наркотиков и «аптечной» наркомании.

В МВД отметили, что в течение года было удалено более 2,5 тыс. надписей с информацией о приобретении наркотиков. За нанесение надписей к административной ответственности привлечено 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2018 года министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов заявил, что МВД республики закрыло 3200 сайтов, через которые распространялись синтетические наркотики.

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