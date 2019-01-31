Разработчики банят блогеров, критикующих Escape from Tarkov

Москва, , 15:24 — REGNUM Блогеры и стримеры жалуются на разработчиков игры Escape from Tarkov за постоянные блокировки. В расследовании издания Polygon сообщается, что разработчики пытаются заблокировать любой контент, критикующий игру.

Последним о своей проблеме сообщил YouTube-блогер EL_Dee. Он получил от разработчиков 47 жалоб за нарушение авторских прав. Официальной причиной блокировки стал логотип студии и её водяной знак, которые EL_Dee использовал в своих видео. Сам блогер сообщил, что подобные изображения есть и на других видео, а его канал подвергли блокировке из-за негативных отзывов об игре. Также EL_Dee заявил, что руководитель Battlestate Games (разработчики игры) Никита Буянов лично обращался к блогерам и просил удалить ролики с негативной критикой игры, также он предлагал «сотрудничать».

Представители Battlestate Games сообщают, что жалобы на канал EL_Dee отправила компания AbsolutSoft, которая отвечает за некоторые механики в разработке Escape From Tarkov. Polygon сообщает, что руководит этой студией также Никита Буянов. Представители студии пока никак не прокомментировали расследование Polygon и жалобы блогеров. Однако сами блогеры заявляют, что блокировки от разработчиков стоили им множества подписчиков и просмотров.

Напомним, что первый крупный конфликт вокруг Escape from Tarkov произошёл в декабре 2018 года. YouTube-блогер Eroktic в своём видео рассказал о возможной утечке пользовательских данных с сайта игры. Тогда разработчики игры оформили жалобы за нарушение авторских прав (DMCA), и Eroktic получил 44 такие жалобы, после чего его канал заблокировали. Позже представители Battlestate Games признались, что не по назначению использовали жалобы и что ранее никогда не прибегали к подобным мерам.

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