Волгоградский суд оправдал экс-директора благотворительного фонда

Волгоград, , 15:03 — REGNUM Волгоградский областной суд оправдал бывшего директора Волгоградского областного благотворительного фонда социальной поддержки населения Дениса Землянского, который ранее был приговорен к шести годам лишения свободы по делу о мошенничестве с квартирами. Суд второй инстанции не нашел в действиях руководителя организации состава преступления.

«Суд апелляционной инстанции отменил приговор Центрального районного суда Волгограда, постановив в отношении Землянского Д.А. оправдательный приговор в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, с признанием права на реабилитацию», — цитирует пресс-службу суда издание «Высота 102».

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2018 года директор благотворительного фонда был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к шести годам колонии. Суд первой инстанции решил, что гособвинению удалось доказать, что Денис Землянский на деньги фонда купил две квартиры в городе Волжский общей площадью почти в 153 кв. м. По мнению следователей, квартиры были куплены почти за 11,8 млн рублей, хотя их фактическая стоимость якобы составляла всего 5 млн рублей.