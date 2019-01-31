Capcom снизила системные требования к пятой части игры Devil May Cry

Токио, , 14:42 — REGNUM Компания Capcom изменила системные требования к пятой части игры Devil May Cry. Об этом 31 января сообщил портал Guru3D.

Издание обращает внимание на то, что разработчики компании явно произвели серьезную оптимизацию. Если раньше в качестве минимального процессора указывался Intel Core i7−4770, то сейчас в списке появились Intel Core i5−4460 и AMD FX-6300. Что касается видеокарт, то сыграть в Devil May Cry 5 можно будет обладателям NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x, оборудованных 2 Гб видеопамяти. Также отмечается, что игре требуется 35 Гб свободного места на диске.

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Напомним, Devil May Cry представляет собой игру в жанре слэшер (бои с использованием холодного оружия). Пятую часть игры Capcom анонсировала в июне 2018 года на выставке E3.

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