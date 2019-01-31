Четверг, 31 Января 2019 года
14:56:49 МСК

Мэрия Москвы не разрешила проводить митинг против мусорной реформы

Общество

Акция была намечена на 3 февраля

Москва, 31 января 2019, 14:33 — REGNUM  Митинг против реформы обращения с отходами, который активисты планировали провести 3 февраля у памятника Пушкину в Москве, не получил одобрения местных властей. По информации пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, мэрия Москвы отказалась согласовать проведение акции в центре города.

Читайте также: Регионы проваливают «мусорную» реформу

Депутат Госдумы: «мусорная реформа» станет мягкой и пушистой

Отмечается, что организаторам было предложено провести мероприятие в «Гайд-парке» Сокольников, однако такое предложение не было принято. Об отказе мэрия Москвы уведомила организаторов официальным письмом, отправленным вечером 30 января.

Напомним, инициаторами митинга выступили представители «Справедливой России», «Яблока», КПРФ и экологические активисты. Главное требование — отказаться от мусоросжигательных заводов в пользу раздельного сбора мусора и переработки. Всего планировалось участие до трёх тысяч человек. Активисты пока не теряют надежды на проведение митинга именно на Пушкинской либо Суворовской площадях.

Ранее по теме: В Москве введут новый порядок утилизации отходов строительства

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России стартовала реформа, предполагающая переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Так, теперь отвечать за сбор, хранение и утилизацию отходов будут единые операторы, а не разрозненные мелкие компании, как раньше. Добавим, что Москва, Санкт-Петербург и Севастополь сроки вступления в силу закона об обороте ТКО сдвинули на три года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мусорная реформа»: ОНФ представит народный доклад президенту

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить