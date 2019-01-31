Мэрия Москвы не разрешила проводить митинг против мусорной реформы

Москва, , 14:33 — REGNUM Митинг против реформы обращения с отходами, который активисты планировали провести 3 февраля у памятника Пушкину в Москве, не получил одобрения местных властей. По информации пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, мэрия Москвы отказалась согласовать проведение акции в центре города.

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Отмечается, что организаторам было предложено провести мероприятие в «Гайд-парке» Сокольников, однако такое предложение не было принято. Об отказе мэрия Москвы уведомила организаторов официальным письмом, отправленным вечером 30 января.

Напомним, инициаторами митинга выступили представители «Справедливой России», «Яблока», КПРФ и экологические активисты. Главное требование — отказаться от мусоросжигательных заводов в пользу раздельного сбора мусора и переработки. Всего планировалось участие до трёх тысяч человек. Активисты пока не теряют надежды на проведение митинга именно на Пушкинской либо Суворовской площадях.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России стартовала реформа, предполагающая переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Так, теперь отвечать за сбор, хранение и утилизацию отходов будут единые операторы, а не разрозненные мелкие компании, как раньше. Добавим, что Москва, Санкт-Петербург и Севастополь сроки вступления в силу закона об обороте ТКО сдвинули на три года.

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