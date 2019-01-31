Четверг, 31 Января 2019 года
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Фанат Half-Life 2 воссоздал сцены из игры при помощи Unreal Engine 4

Общество

Геймеры могут посмореть на новую версию Сити-17

Вашингтон, 31 января 2019, 14:31 — REGNUM  В сеть выложили видео, демонстрирующее сцену игры Half-Life 2, воссозданную на движке (базовая программа видеоигры) Unreal Engine 4. Ролик был опубликован на YouTube-канале пользователя Joshua James.

Поклонники серии могут видеть в нем известные им по прохождению игры участки Сити-17. Также в демонстрации присутсвуют дроны и различные предметы, например бочки с горючим и аптечки. Для создания ролика Джошуа Джеймс использовал такие программы, как 3DS Max и Photoshop.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что моддеры (разработчики модов) при помощи китайской нейросети ESRGAN добавили в оригинальный Half-Life HD-текстуры. Подобную процедуру также недавно проделали с игрой Final Fantasy VIII.

Читайте ранее в этом сюжете: Классическая Half-Life получила HD-текстуры благодаря нейросети ESRGAN

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