Доля иммигрантов в США приближается к рекорду

Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Почти 14% населения США родились в другой стране, что является самым высоким показателем с 1910 года, сообщает исследовательский центр Pew на своем официальном сайте.

Несмотря на то, что в США больше иммигрантов, чем в любой другой стране, доля рожденных за границей среди населения далеко не самая высокая в мире. По данным ООН, в 2017 году в 25 странах и территориях доля людей иностранного происхождения была выше, чем в США.

В 2017 году большинство населения некоторых стран Персидского залива, таких как Объединенные Арабские Эмираты (88%) и Кувейт (76%), родилось в других странах (с поправкой на то, что большинство лиц иностранного происхождения, проживающих в странах Персидского залива, являются трудовыми мигрантами и временно проживают в регионе).

На лиц иностранного происхождения также приходится значительная доля населения в Австралии (29%), Новой Зеландии (23%) и Канаде (21%), а также в ряде европейских стран, таких как Швейцария (30%), Австрия (19%) и Швеция (18%).

Доля людей, родившихся за рубежом, со временем изменилась во многих странах, ‑ и в США, и в ряде европейских стран, и в других популярных у мигрантов направлениях (например, в Канаде и Австралии): в последние десятилетия наблюдается устойчивый рост. Но в некоторых странах доля иммигрантов падает.

В ряде стран Центральной и Восточной Европы — таких, как Латвия и Эстония — уезжает больше людей, чем въезжает, а оставшиеся иммигранты стареют и умирают, и все это приводит к уменьшению доли лиц иностранного происхождения.

В целом, согласно данным ООН, только 3,4% населения мира живет в стране, в которой они не родились. Эта доля со временем увеличилась, но незначительно: в 1990 году 2,9% населения мира не проживало в стране своего рождения.