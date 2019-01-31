Почти на 960 объектах газоснабжения Дагестана прошли обыски в 2018 году

Махачкала, , 15:59 — REGNUM Беспрецедентные по масштабу обыски прошли в 2018 году в газовой сфере Дагестана, которые затронули 960 объектов газоснабжения. По итогам проверок возбуждено восемь уголовных дел по фактам массовых хищений газа и денежных средств, внесенных в качестве оплаты га газ потребителями. Фигурантами стали в том числе руководители газоснабжающей организации и её территориальных участков. Об этом 31 января рассказал прокурор республики Денис Попов на коллегии по итогам работы за минувший год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В регионе в 2018 году также было выявлено свыше 1,6 тыс. бесхозных объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также пресечена незаконная деятельность 38 АЗС.

Напомним, о многочисленных фактах начисления липовых долгов за газ на счёта добросовестных пользователей Денис Попов заявил ещё в начале декабря 2018 года. Делается это для сокрытия потерь и хищений газа. Самый крупный объём необоснованно начисленных средств был выявлен в Карабудахкентском районе республики, а именно более 422 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Санкт-Петербурге был задержан генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов, а спустя ещё три дна его заключили под стражу. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, мошенничество и причинение имущественного ущерба.

В январе 2019 года также были задержаны экс-начальник пункта абонентской службы компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» в Каякентском районе по делу о липовых начислениях и ведущий инженер организации по подозрению в получении «откатов» от директора цеха по обжигу кирпича.

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