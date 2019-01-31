В Саратове обсудили обеспечение региона чистой водой

Саратов, , 14:25 — REGNUM Решение актуальных для Саратовской области задач в сфере сохранения, использования и очистки водных ресурсов региона обсудили участники инженерного клуба «Архимед» на заседании, проходившем в Научно-информационном центре СГТУ имени Гагарина Ю.А. Об этом 31 января сообщает пресс-служба вуза.

Выступивший на мероприятии главный научный сотрудник Государственного НИИ промышленной экологии Анатолий Демахин рассказал о малоизвестной обывателям проблеме присутствия в питьевой воде мышьяка и его соединений и о возможности построения бизнеса по очистке питьевой и сточных вод. Также он выступил с инициативой подготовить на основе материалов заседания клуба политический проект со стороны России по очистке воды в мире.

В свою очередь, заведующая кафедрой «Экология» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ профессор Елена Тихомирова представила мобильные очистные станции, созданные на основе бентонитовых гранул. Учёный отметила, что на данный момент в области установлена 631 станция, что составляет лишь 35% от необходимого объема. Профессор кафедры «Экология» СГТУ Ольга Атаманова продолжила выступление и рассказала о новых технологических решениях очистки производственных сточных вод сложного состава.

Отмечается, что выступления экспертов вызвали оживленную дискуссию: предприниматели предлагали решения по реализации и коммерциализации проектов по очистке воды, ученые и статисты задавали уточняющие вопросы, педагогов интересовала степень участия в разработках аспирантов.

В заключение президент Гагаринского вуза Дмитрий Аяцков сообщил, что секретариатом клуба будет подготовлена резолюция по итогам заседания, в которую каждый член «Архимеда» сможет внести поправки с тем, чтобы документ был направлен на рассмотрение в вышестоящие инстанции. Кроме того, председатель клуба предложил вынести отдельной темой одного из последующих заседаний вопрос о состоянии реки Волги, способах водоохраны и улучшения экологической обстановки в ее бассейне.

Читайте также: В Саратове прошла конференция, посвящённая развитию автотранспортных систем