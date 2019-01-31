Яровая предложила проверять питание в школах по обращениям родителей

Москва, , 14:19 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила проводить внеплановые проверки детского питания в школах и детсадах по обращениям коллективным родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

«Предлагаю, чтобы, в случае поступления коллективного обращения от родителей, а также при отравлении детей внеплановые проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при организации детского питания проводились оперативно, внезапно, без согласования, но с незамедлительным уведомлением прокуратуры», — сказала Яровая в ходе заседания экспертного совета.

Парламентарий также настаивает на то, что ежегодные плановые проверки организации детского питания должны проводиться перед началом каждого учебного года или оздоровительной кампании. Такие меры позволят оценить готовность учреждения или заранее устранить выявленные нарушения.