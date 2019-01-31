Четверг, 31 Января 2019 года
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В Южной Корее проводят проверку школьников на наличие необходимых прививок

Общество

Данная проверка проводится для предотвращения инфекционных заболеваний и защиты здоровья детей

Сеул, 31 января 2019, 14:20 — REGNUM  Корейский центр по контролю и предупреждению заболеваний совместно с Министерством образования Республики Корея проводят проверку учащихся начальной и средней школы на наличие необходимых прививок. Об этом сообщает KBS News.

Данную проверку проходят дети, которые планируют поступать в начальную и среднюю школу, для предотвращения инфекционных заболеваний и защиты здоровья.

Согласно новостному источнику, у детей начальной школы должны стоять прививки: от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, паротита, краснухи и японского энцефалита.

А у учащихся средней школы должны быть еще дополнительные прививки: против вируса папилломы человека и повторные от столбняка и дифтерии.

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