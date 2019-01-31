ДР Конго просит помощи ООН против боевиков из Руанды на востоке страны

Киншаса, , 14:22 — REGNUM Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) обратилось за помощью от боевиков из Руанды к миротворцам ООН. Боевики из Руанды планируют атаки против территорий Руанды, совершая атаки с восточной территории ДР Конго, сообщает Daily Monitor Uganda.

Лейла Зерроугуи, глава миротворческой миссии ООН в ДРК под названием MONUSCO 30 января сообщила, что Киншаса просит помощи в действиях против боевиков из Руанды FDLR, действующих на востоке ДРК вблизи границы с Руандой.

Силы демократического освобождения Руанды (FDLR) в прошлом совершили атаки на Руанду через границу, базы боевиков находятся в ДРК. В основном в группировку входит народ хуту.

«ДРК не может быть использована в качестве тыловой базы повстанческого движения соседней страны», — сообщил министр обороны ДРК Криспин Атама.

Зеррогуи постановила, что миротворческая операция ООН оповестила власти Руанды о сложившейся ситуации. Власти Руанды рассказали, что FDLP принимали участие геноциде 1994 года, где более 800 тысяч представителей народа тутси были вырезаны военными хуту.

28 января правительство ДРК депортировало двух лидеров группировки FDLR в Руанду, одни из них — представитель FDLR в СМИ, Базейе Филс ла Фордж.

FDLR совершает операции на востоке ДР Конго уже несколько десятилетий.