Население Алтайского края уменьшилось почти на 9 тысяч человек

Барнаул, , 14:13 — REGNUM Алтайкрайстат обнародовал данные о естественном движении населения Алтайского края за январь — ноябрь 2018 года. Они свидетельствуют о неблагоприятной демографической ситуации. Оказалось, что за указанный период в регионе родилось 21 779 человек, а умерло — 30 673, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эти показатели стали хуже, чем в аналогичном периоде 2017 года: по родившимся произошло снижение на 1847 человек, а по умершим зафиксирован прирост на 270 человек. Если в 2017 году естественная убыль населения региона составляла 6777 человек, то в 2018 году — уже 8894.

Если оценивать смертность по классам причин, то чаще всего жители Алтайского края умирали от болезней системы кровообращения. Таких смертей в 2018 году стало на 40% больше, чем в 2017 году (12 338 человек). Возросло количество умерших от болезней пищеварения (1302 случая против 1215 в 2017 году).

Число отравившихся алкоголем снизилось, но ненамного (111 случаев против 126 в 2018 году). Также на небольшой процент уменьшилось количество суицидов — (571 против 611 в 2017 году).