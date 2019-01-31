В Казахстане предложили улучшить условия работы лесников

Астана, , 14:12 — REGNUM С 2015 по 2018 год в Казахстане были задержаны 811 браконьеров, но примерно в половине случаев дела были прекращены из-за отсутствия доказательств. Об этом говорится в депутатском запросе на имя председателя правительства республики Бакытжана Сагинтаева, сообщает 31 января издание BNews.

Депутаты предложили конфисковывать транспортные средства браконьеров, как орудия преступления. Данная мера, по мнению парламентариев, повлияет на снижение случаев браконьерства. В обращении предлагается повысить заработную плату инспекторов лесного хозяйства, а также улучшить их материально-техническое оснащение.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что деятельность правоохранительных и природоохранных органов Казахстана в борьбе с браконьерством неэффективна и требует выработки комплексных мер.

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