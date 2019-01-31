Барбара Стрейзанд ответила на письмо фаната, номинированного на «Оскар»

Лондон, , 14:19 — REGNUM Британский актёр Ричард Грант рассказал в своём Twitter, что в 14 лет был большим поклонником Барбары Стрейзанд и написал ей письмо. Спустя 47 лет певица ответила на него в социальной сети.

В юности Грант написал Стрейзанд письмо, в котором признался, что после просмотра фильма «Смешная девочка» стал большим поклонником артистки и пригласил её в гости.

«Читал в газете, что вы чувствуете усталость и давление из-за обрушившейся славы и неудачного романа. Хотел бы предложить вам двухнедельный или более длительный отпуск в нашем доме: он красивый, с бассейном и великолепным видом», — писал 14-летний Грант.

Актер опубликовал в своём микроблоге фотографию письма и поделился снимком, сделанным на фоне дома Барбары Стрейзанд.

https://twitter.com/RichardEGrant/status/1090256751520145408

Певица увидела твит и ответила на него. Она поблагодарила Гранта за письмо и отметила, как он изменился:

«Дорогой Ричард, какое замечательное письмо вы написали мне, когда вам было 14! И смотрите, какой вы сейчас! Вы просто потрясающе сыграли в последнем фильме с Мелиссой, примите мои поздравления и любовь. Барбара».

Грант в ответ показал, что реакция Стрейзанд вызвала у него слезы.

https://twitter.com/RichardEGrant/status/1090428964235964416

Ричард Грант наиболее известен по фильмам «Уитнэйл и я» и «Гудзонский ястреб», а также сериалу «Доктор Кто». В этом году он получил свою первую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Сможете ли вы меня простить?».

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