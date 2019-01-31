Грипп в Томской области: власти уверяют, что лекарств и масок достаточно

Томск, , 14:06 — REGNUM В аптеках и медицинских организациях Томской области имеются более 617 тысяч масок и 280 тысяч упаковок противовирусных препаратов. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 января, в областной администрации, в регионе достаточно лекарств и масок для прохождения даже сложного эпидсезона.

«Кроме того, к сезонному подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ регион традиционно подготовил резерв: более 8 тысяч упаковок лекарств и 200 тысяч медицинских масок хранятся на областном аптечном складе», — прокомментировала председатель комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова.

В медучреждениях Томской области введён усиленный режим противоэпидемических мероприятий. Если потребуется, поликлиники региона переведут на 6−7 дневную рабочую неделю с удлинённым рабочим днем.

В обладминистрации уточнили, что в стационары Томской области с ОРВИ и гриппом в настоящее время госпитализированы 142 человека. Медики подчеркнули, что пациенты находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести. За аналогичный период 2018 года в регионе было госпитализировано 167 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Томской области, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе выше эпидемического порога по совокупному населению на 15,9%.

Что касается Томска, здесь с 21 по 27 января по совокупному населению эпидпорог заболеваемости превышен на 43,96%. Рост госпитализаций по сравнению с предыдущей неделей января увеличился на 46%. Активность вирусов гриппа сохраняется на высоком уровне.