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Число студентов Крымского университета из Индии может достичь 1000 человек

Общество

В университете прошла встреча, приуроченная к 70-летию Дня Республики Индия

Симферополь, 31 января 2019, 14:00 — REGNUM  Увеличение числа студентов из Индии, обучающихся в Крымском федеральном университете (КФУ) им. В.И. Вернадского, отметил на торжественной встрече начальник управления международной деятельности Александр Мащенко, сообщает 31 января пресс-служба вуза.

Встреча, приуроченная к 70-летию Дня Республики Индия, прошла в Медицинской академии имени С.И. Георгиевского.

«На сегодняшний день в Крымском федеральном университете учится 856 студентов из Индии, и в ближайшие годы их количество может достичь тысячи человек», — сказал Мащенко.

Отмечается, что на торжественном мероприятии иностранных студентов проинформировали о предстоящих международных мероприятиях. Также им рассказали о проектах международной академической мобильности, которые позволяют КФУ направлять в зарубежные вузы-партнеры студентов на обучение и принимать у себя по обмену иностранных студентов из этих же вузов.

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