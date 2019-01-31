Число студентов Крымского университета из Индии может достичь 1000 человек

Симферополь, , 14:00 — REGNUM Увеличение числа студентов из Индии, обучающихся в Крымском федеральном университете (КФУ) им. В.И. Вернадского, отметил на торжественной встрече начальник управления международной деятельности Александр Мащенко, сообщает 31 января пресс-служба вуза.

Встреча, приуроченная к 70-летию Дня Республики Индия, прошла в Медицинской академии имени С.И. Георгиевского.

«На сегодняшний день в Крымском федеральном университете учится 856 студентов из Индии, и в ближайшие годы их количество может достичь тысячи человек», — сказал Мащенко.

Отмечается, что на торжественном мероприятии иностранных студентов проинформировали о предстоящих международных мероприятиях. Также им рассказали о проектах международной академической мобильности, которые позволяют КФУ направлять в зарубежные вузы-партнеры студентов на обучение и принимать у себя по обмену иностранных студентов из этих же вузов.

Читайте также: В Крымском университете прошёл Урок Республики