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Турецкий гуманитарный фонд оказал помощь 30 тыс. беженцев рохинджа

Общество

Люди страдают от холода в лагерях Бангладеш

Анкара, 31 января 2019, 14:03 — REGNUM  Фонд гуманитарной помощи, расположенный в Турции оказал гуманитарную помощь 30 тыс. беженцам рохинджа, проживающим в лагерях Бангладеш, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

«Зима сулит холод, болезнь и смерть для людей, проживающих в лагерях для беженцев. Миллионам нуждающихся не хватает одежды, обуви, одеял и еды», — подчеркнули представители фонда.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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