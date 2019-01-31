На Украине зарегистрирована «Киевская митрополия» ПЦУ

Киев, , 13:54 — REGNUM Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало «Киевскую митрополию» раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил официальный представитель раскольников Евстратий Зоря 31 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) — зарегистрирована 30.01.19 г. », — сказано в сообщении.

Предстоятелем новой религиозной организации указан Сергей Думенко, известный как Епифаний.

Напомним, в конце декабря 2018 года Верховная рада Украины приняла скандальный закон, якобы обязывающий каноническую Украинскую православную церковь изменить название.

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По мнению представителей УПЦ, украинские власти пошли на откровенное нарушение закона, пытаясь отнять название у церкви в пользу раскольников.

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