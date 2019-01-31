Обнинские школьники установили имена 150 погибших подольских курсантов

Обнинск, Калужская область, , 13:49 — REGNUM В Калужской области учащиеся и педагоги обнинской школы №11 имени Подольских курсантов, приступили к составлению полного списка курсантов артиллерийского и пехотного училищ из Подольска, погибших на Ильинском рубеже обороны Москвы в октябре 1941 года. Как сообщили 31 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, несмотря на широкую известность подвига курсантов из Подольска и имеющиеся данные о почти двух с половиной тысячах погибших курсантов, поименного списка тех, кто пал в ожесточенных боях, защищая Москву от немецко-фашистских полчищ, пока ещё нет.

Учащиеся, возглавляемые заведующей библиотекой обнинской школы №11 Мариной Алёшиной, взялись за работу, переоценить которую (как по масштабам, так и по значимости) трудно. Перечитывая воспоминания очевидцев и участников тех героических событий, кропотливо проверяя приказы, полученные в Центральном архиве Министерства обороны, поисковики находят фамилии тех, кто навсегда остался на огненном рубеже. На сегодняшний день школьниками уже установлено около полутора сотен новых имен.

В помощь юным поисковикам депутат областного парламента Олег Комиссар передал школьному музею, карты на которых отражена оперативная обстановка осени 1941 года на Ильинских рубежах. Еще одним подарком стал комплект документов, подготовленный работниками Центрального архива Министерства обороны РФ в рамках народного кинопроекта «Ильинский рубеж».

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на Калужской земле шли тяжелые и кровопролитные бои с немецко-фашистскими оккупантами. 3,5 тысячи подольских курсантов у калужского села Ильинское не пропустили в октябре 1941 года к Москве гитлеровские войска. 17−18-летние мальчишки намертво встали на пути до зубов вооруженной вражеской армии. «Красными юнкерами» называли курсантов немцы. За две недели жесточайших боев курсанты из Подольска уничтожили около пяти тысяч фашистских солдат и офицеров, подбили более сотни танков.