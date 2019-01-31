В Париже гуманитарные ассоциации призвали власти найти беженцам убежище

Париж, , 13:38 — REGNUM Около 15 гуманитарных ассоциаций, включая организации Армия спасения, Врачи мира и Лига прав человека, призывают государственные органы власти во Франции «предоставить пустые помещения для открытия безопасных убежищ для мигрантов», сообщает Le Figaro.

«В стихийных лагерях Парижа более 2 400 женщин и мужчин живут в нечеловеческих и опасных условиях», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.

В совместном документе также упоминается о решении префектуры Иль-де-Франс открыть 1 200 мест для размещения беженцев. Однако, по мнению ряда ассоциаций, этого недостаточно.

«1 200 мест, каждый второй получается останется на улице из-за отсутствия политической воли государства», — выразили опасение в ассоциациях, добавив, что каждый вечер в ассоциации звонят сотни беженцев, которым не удалось найти жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2019 года на севере Парижа прошла операция по ликвидации стихийного лагеря мигрантов, где несколько сотен человек жили в антисанитарных условиях.

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