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В Казахстане госслужащим предоставлен бесплатный вход в спорткомплексы

Общество

Около 20 тыс. государственных служащих посещают бесплатные спортивные занятия

Астана, 31 января 2019, 13:39 — REGNUM  Государственным служащим Казахстана созданы условия для бесплатного посещения спортивных комплексов, заявила и. о. директора департамента контроля в сфере государственной службы агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Мадина Наурызбек, сообщает 31 января агентство «Казинформ».

По её словам, в настоящее время около 20 тыс. государственных служащих посещают бесплатные спортивные занятия. Наурызбек добавила, что антикоррупционное ведомство также проводит работу по исключению сверхурочной работы госслужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 года председатель агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что ведомство планирует наказывать руководителей за сверхурочную работу подчиненных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане глав ведомств накажут за сверхурочную работу подчиненных

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