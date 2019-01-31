Российское законодательство дополнят новым термином — Медведев

Москва, , 13:30 — REGNUM Нормы Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях предполагают дополнить определением специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщил 31 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России. Он рассказал о законопроекте, который рассмотрит правительство.

«Отсутствие этого термина в законодательстве приводило к размытому толкованию правовых норм и в зоне риска могли оказаться те, кто приобретал такие спецсредства просто для решения бытовых проблем. Таких приборов становится всё больше и больше, поэтому нужно чётко разграничить их. Те приборы, которые используются в обычной жизни, от устройств, которые специально работают, специально созданы для скрытного применения», — сказал глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство предполагает введение штрафов за воздействие на водные биоресурсы. Кроме того, планируется существенно повысить штрафы за нарушения в сфере производства и продажи драгоценных металлов и камней.

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