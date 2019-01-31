Газовика обвиняют в двух взрывах в Ингушетии

Магас, , 13:21 — REGNUM За два взрыва бытового газа, в результате которых погиб человек, придется отвечать в суде сотруднику газовой службы в Ингушетии. Начальника ремонтно-эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение Назрань» обвиняют в совершении преступления, которое квалифицируется статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

Как следует из материалов дела, взрывы прогремели в один и то же день, 30 ноября 2017 года, в городе Сунжа. С разницей в 18 минут в двух домах по улице Пионерская взорвалась газовоздушная смесь. Первый взрыв принес ущерб домовладению на сумму более 2,1 млн рублей. А в результате второго были нанесены тяжелые травмы двум жильцам — 11-летней девочке и 77-летней женщине. От полученных ожогов пенсионерка скончалась.

Кроме того, домовладению был нанесен ущерб на сумму 4,5 млн рублей. Поврежден также служебный автомобиль администрации города Карабулака, стоявший во дворе дома.

Как полагает следствие, взрывы произошли из-за того, что начальник ремонтно-эксплуатационного участка не принял должных мер по предупреждению возможных аварий на газопроводе и не организовал техническое обслуживание сети газопроводов.

Напомним, 31 декабря в южноуральском Магнитогорске произошел взрыв в доме №164 по улице Карла Маркса. Как сообщало ИА REGNUM, полностью разрушен седьмой подъезд десятиэтажного 12-подъездного дома. В результате трагедии погибли 39 человек. В качестве одной из версий ЧП правоохранители называют взрыв бытового газа.