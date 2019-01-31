Зачем была нужна спешная пенсионная реформа — конференция в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Мероприятие, посвященное одному из самых резонансных социально-политических событий постсоветской России — пенсионной реформе — состоится 3 февраля в Санкт-Петербурге в рамках всероссийской эстафеты конференций и круглых столов.

Конференция проводится с целью показать гражданам России целостную картину разрушительных последствий пенсионной реформы как для общества, теряющего одновременно уверенность в будущем и доверие к власти, так и для политической системы, которая лишается опоры в народе.

Эксперты и общественные деятели обсудят, помимо прочего, кому и почему была так нужна спешная реформа, и как антисоциальные инициативы власти становятся благодатной почвой для действий групп, раз за разом пытающихся повернуть гражданский протест в деструктивное антигосударственное русло.

Организатором конференции выступает Ленинградское отделение общественно-политического движения «Суть времени». Публичные тематические мероприятия в этот день пройдут в регионах от Дальнего Востока до Северо-Запада и будут транслироваться в сети Интернет в течение всего дня. Онлайн-трансляцию проведет информационное агентство «Красная Весна» rossaprimavera.ru.

Мероприятие состоится 3 февраля 2019 года в 17:00 по адресу: Литейный пр., дом 55. Продолжительность конференции: 2 — 2,5 часа.

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