В Липецкой области ужесточат проверки газового оборудования

Липецк, , 13:13 — REGNUM В Липецкой области управляющие компании и Госжилинспекция объединятся, чтобы проверить газовое оборудование во всех жилых домах, включая те, жильцы которых входят в группу риска. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такое поручение дал врио главы региона Игорь Артамонов 30 января на совещании, посвящённом вопросам безопасного использования газа в многоквартирных жилых домах.

Во встрече приняли участие глава Липецка Сергей Иванов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков, прокурор Липецкой области Константин Кожевников, руководители управления ЖКХ и Государственной жилищной инспекции региона.

Главной проблемой в регионе является то, что жильцы не пускают специалистов газовой службы для своевременного проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в жилых домах. В Липецкой области газифицировано 476 тыс. квартир и домовладений. В 2018 году специалисты не смогли провести техническое обслуживание газового оборудования в 90 тыс. из них.

По словам мэра Липецка Сергея Иванова, в областном центре 10,5 тыс. квартир, в которые специалисты не могут попасть более пяти лет. Особые опасения вызывают 760 квартир, где живут люди из «группы риска» — одинокие пенсионеры, граждане с ограниченными возможностями здоровья, недееспособные и состоящие на учете в полиции. Ещё одна проблема — использование устаревших газовых плит в общежитиях. Замены требуют около 340 из них.

Игорь Артамонов потребовал от профильных ведомств выполнить проверку газового оборудования во всех квартирах без исключения. Управляющие компании обязаны заключить договор со специалистами на техобслуживание внутридомового газового оборудования, а Госжилинспекция и прокуратура — проверить, как он выполняется.

Представители газовой службы и глава Липецка предложили установить в квартирах, входящих в группу риска, электрические плиты вместо газовых. Также в рамках капитального ремонта можно оснастить жилые помещения датчиками загазованности, которые будут сообщать об утечке бытового газа. Врио главы региона поручил участникам встречи составить список всех предложений. Следующее совещание по вопросам безопасного использования газа в быту пройдет уже на следующей неделе. Отчитаться придется и руководителям управляющих компаний.