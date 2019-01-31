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В Алма-Ате спецслужбы задержали подозреваемых в распространении наркотиков

Общество

В ходе спецоперации правоохранительные органы республики изъяли 97 кг наркотиков

Алма-Ата, Казахстан, 31 января 2019, 13:16 — REGNUM  Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельно региональной преступной группировки, которая занималась распространением наркотиков, сообщили 31 января в пресс-службе КНБ республики.

В ходе спецоперации правоохранительные органы республики изъяли 97 кг наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу группой лиц по предварительному сговору». Все задержанные водворены в следственный изолятор.

В КНБ добавили, что в 2018 году в Алма-Ате было выявлено 14 фактов незаконного оборота наркотиков и пресечено пять международных каналов поставки наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Комитете национальной безопасности отметили, что распространение синтетических наркотиков на территории Казахстана стало приобретать угрожающий характер.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане растет угроза распространения синтетических наркотиков — КНБ

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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