В Алма-Ате спецслужбы задержали подозреваемых в распространении наркотиков

Алма-Ата, Казахстан, , 13:16 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельно региональной преступной группировки, которая занималась распространением наркотиков, сообщили 31 января в пресс-службе КНБ республики.

В ходе спецоперации правоохранительные органы республики изъяли 97 кг наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу группой лиц по предварительному сговору». Все задержанные водворены в следственный изолятор.

В КНБ добавили, что в 2018 году в Алма-Ате было выявлено 14 фактов незаконного оборота наркотиков и пресечено пять международных каналов поставки наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Комитете национальной безопасности отметили, что распространение синтетических наркотиков на территории Казахстана стало приобретать угрожающий характер.

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