ГУВД отказалось принять от рэпера Хаски подарок для спецприёмника

Краснодар, , 14:12 — REGNUM ГУВД Краснодарского края отказалось принять в подарок от рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) деньги на покупку матрасов и подушек для спецприемника, в котором музыкант отбывал арест. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян у себя в Facebook.

По словам Аванесяна, все его подзащитные, которые находились в этом спецприемнике, отмечали, что там нормальные условия, но матрасы не подходят по размеру кроватей, поэтому на них «невозможность спать», а подушки «ужасно пахнут».

https://www.facebook.com/photo.php

В ответе ГУВД указано, что ведомство не может принять безвозмездную материальную помощь от частного лица, так как по законодательству спецприемники финансируются из федерального бюджета. В комментариях к записи адвокат отметил, что собирается обжаловать это решение.

Напомним, 21 ноября 2018 года в Краснодаре отменили концерт Хаски по требованию прокуратуры. После этого рэпер решил выступить перед толпой поклонников на крыше автомобиля, стоящего перед клубом. Его задержали и составили три административных протокола. Суд вынес решение арестовать музыканта на 12 суток за мелкое хулиганство. 26 ноября его освободили.

Читайте ранее в этом сюжете: Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор рэперу Хаски