В феврале Минтуризма Индонезии планирует принять 200 тыс. туристов из КНР

Джакарта, , 13:03 — REGNUM Министерство туризма Индонезии планирует привлечь минимум 200 тыс. туристов из Китая в феврале 2019 года во время каникул, связанных с празднованием Китайского Нового года, сообщает Antaranews.

Винсент Джемаду, представитель министерства туризма, заявил, что в Индонезии февраль является «пиковым сезоном» для туристов из Китая.

Издание отмечает, что в 2019 году министерство туризма Индонезии нацелено достичь отметки в 3,5 млн туристов из Китая, приехавших отдыхать в Индонезию.

«Мы предложили китайским туристам новогодние турпакеты в различные регионы Индонезии. Ожидается, что на остров Бали в феврале планирует приехать от 50 до 75 тыс. иностранных туристов, в столицу Индонезии — 15 тыс.», — заявил Винсент Джемаду.

Сообщается также, что туристы из Китая любят совершать покупки. В среднем за поездку туристы тратят 1 139 долларов США или 15,9 млн индонезийских рупий.

Напомним, в прошлом году Китай занял первое место в Индонезии по количеству туристов. Около 2 млн жителей Китая посетили Индонезию в 2018 году.

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