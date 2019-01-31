Новую Зеландию предложили переименовать

Веллингтон, , 13:06 — REGNUM Житель Новой Зеландии Дэнни Тахау Джобе предложил согражданам подписать петицию о возвращении стране исторического названия Аотеароа (Aotearoa). До возможного официального переименования далеко, однако общественная дискуссия уже запущена, сообщает телеканал 1NewsNow.

Автор петиции Джобе — представитель общины маори в Веллингтоне. Он отмечает, что у исторического названия Аотеароа нет официального статуса, хотя оно присутствует во всех официальных документах, включая паспорта и даже банкноты.

Джобе полагает, что островное государство должно иметь либо двойное название, либо два, но в равном статусе. Это послужит укреплению государственности и подчеркнет уникальность страны, где сохраняется одна из самых древних мировых культур.

На языке коренных народов маори Аотеароа означает «Земля длинного белого облака». Петицию поддержали несколько тысяч человек.

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