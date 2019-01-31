В Южной Корее увеличилось количество пострадавших от падений зимой

Сеул, , 12:49 — REGNUM В Южной Корее с каждым годом увеличивается количество пожилых людей, которых госпитализируют из-за падений в зимнее время года, сообщает Shina Ilbo.

По данным, Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний от 31 января, более 276 тыс человек было госпитализировано в 2016 году из-за падений в зимнее время года. Известно, что количество пострадавших увеличилось на 11% по сравнению с другими годами.

Кроме того, из всех госпитализированных 126 тыс пришлось на пожилых людей в возрасте 65 лет и старше., что на 24% больше, чем годом ранее.

Известно, что в зимнее время года более 51,7% пожилых людей падает на улице, в другое время года — 10,4%.

Чаще всего госпитализируют в больницу из-за таких травм, как черепно-мозговая травма, травма позвоночника, а также перелом бедра.