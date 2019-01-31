Грипп в Новгородской области: на карантин закрыты 77 классов в школах

Великий Новгород, , 12:40 — REGNUM В Новгородской области, по данным на 30 января, на карантин по гриппу и ОРВИ закрыто 77 классов в школах региона, а также четыре группы в детских садах Новгородского и Чудовского районов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве образования, больше всего закрытых на карантин классов — в школах Великого Новгорода, где из 28.

В Валдайском районе закрыты 19 классов, в Окуловском районе — семь, в Новгородском — шесть, в Волотовском и Боровичском — по четыре, в Пестовском, Крестецком и Парфинском — по три класса.

По данным регионального министерства образования, в школах и детских садах региона проводятся ежедневные медицинские осмотры детей, соблюдается дезинфекционный режим, проветриваются помещения, проводятся влажные уборки, введены и другие меры профилактики. Везде органичено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Новгородской области лабораторно подтверждены 16 случаев гриппа. На начало недели в регионе сохранялся еженедельный рост заболеваемости, при этом среди школьников она выросла на 64,3%, но эпидемический порог пока не превышен — ни среди совокупного населения, ни среди отдельных возрастных групп.

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